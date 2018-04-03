Анна Хилькевич потратит миллион рублей на вторые роды в "Лапино"

Актриса готовится к рождению очередного ребенка и решила довериться медикам уже проверенной московской клиники. Об этом СМИ рассказал источник среди её окружения.

Именно в "Лапино" прошли первые роды Анны Хилькевич. В 2015 на свет появилась дочь Арианна. Звезда сериала "Универ. Новая общага" родила первенца в браке с бизнесменом Артуром Волковым. По словам инсайдера, супругам понравилось качества обслуживания и компетентность медперсонала клинического госпиталя. Именно поэтому они готовы потратить миллион рублей на полный комплекс услуг по уходу за Хилькевич и её вторым ребенком.

Именитые и состоятельные пациенты - не редкость для "Лапино". Не так давно здесь принимали роды супруги Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. За миллион рублей и выше клиентов размещают в хорошую палату с телевизором, колыбелью и прочими удобствами. В этот же контракт входит пятиразовое питание, постоянный уход за роженицей и всяческие консультации врачей. Безопасность на территории клиники обеспечивает круглосуточная охрана.