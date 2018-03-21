Юлия Высоцкая не посетила похороны экс-возлюбленного, который умер из-за пьянства

Оказалось, ранний брак актрисы с Анатолием Котом был фиктивным, а на самом деле в то время она имела романтические отношения с актером театра Игорем Сидоренко.

Люди из окружения известной 44-летней российской актрисы Юлии Высоцкой согласились рассказать правду о ее былом романе, о наличии которого, пусть даже и в прошлом, она предпочитает умалчивать. Как оказалось, в студенческие годы она была влюблена в актера Игоря Сидоренко, а брак с Котом был заключен лишь из-за ее необходимости в московской прописке. Тем не менее, после развода она не осталась с возлюбленным, а нашла нового. Им стал знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.

Между Высоцкой и ее экс-возлюбленным Сидоренко постоянно происходили ссоры, так как он не мог порвать с пьянством. После того, как он узнал о ее новой любви, то совсем впал в депрессию и ушел в запой, а после умер. Всего через два года после расставания, он побывал на какой-то пьянке в селе Молодечно, выходцем которого является, где его и убили. Похороны, к слову, Высоцкая так и не посетила.