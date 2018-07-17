"Как на кладбище!": Поклонники не оценили ремонт в новом роскошном коттедже Ксении Бородиной
На данный момент семья телеведущей снимает квартиру и проживает в ней, однако с нетерпением ждет времени, когда будет осуществлять переезд в собственное жилье.
Известная 35-летняя российская телеведущая и актриса Ксения Бородина поделилась с поклонниками, на каких стадиях на данный момент протекает ремонт в ее новом роскошном коттедже. В своем официальном профиле фотохостинга Instagram она опубликовала ряд фотографий и видео, с помощью которых и поделилась новостью о переезде, который станет возможным для нее с мужем Курбаном Омаровым, а также детьми не за горами.
Между тем, поклонники не оценили ремонт в новом доме Бородиной. "Как на кладбище!", - сетовали они. Такое мнение было высказано, так как многие строительные материалы, которые использовались для наведения порядка и создания интерьера особняка, оказались мрамором или гранитом темных тонов. По мнению некоторых, не стоило так "омрачать" жилище. Тем не менее, конечно же, нашлись и те, кто полностью поддержал Ксению Бородину в выборе стиля, и попросил у нее контакты рабочих, которые занимаются заказом.
Знаете, когда ты на последних неделях беременности, все тебя постоянно спрашивают, когда роды?))) Вот ощущаю себя также, каждый норовит спросить, ну когда же переезд))) ох, да мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать))) осталось чуток🙆♀️хотя переезд это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно!!! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается. Ждём Италию , которая ооооочень медленно идёт, но идёт. Я так рада, что строители попались золотые и не по цене, а по качеству, тфу , тфу. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными строителями, что теперь понимаем как важно найти хороших и добросовестных рабочих!!! Вообщем как только, так сразу. А пока каждый день бегаем на стройку, этот период в стройке считается самым сложным , но по мне самый приятный🙌🤪