"Как на кладбище!": Поклонники не оценили ремонт в новом роскошном коттедже Ксении Бородиной

Знаете, когда ты на последних неделях беременности, все тебя постоянно спрашивают, когда роды?))) Вот ощущаю себя также, каждый норовит спросить, ну когда же переезд))) ох, да мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать))) осталось чуток🙆‍♀️хотя переезд это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно!!! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается. Ждём Италию , которая ооооочень медленно идёт, но идёт. Я так рада, что строители попались золотые и не по цене, а по качеству, тфу , тфу. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными строителями, что теперь понимаем как важно найти хороших и добросовестных рабочих!!! Вообщем как только, так сразу. А пока каждый день бегаем на стройку, этот период в стройке считается самым сложным , но по мне самый приятный🙌🤪

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Jul 17, 2018 at 12:57pm PDT