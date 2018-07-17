"Как на кладбище!": Поклонники не оценили ремонт в новом роскошном коттедже Ксении Бородиной

На данный момент семья телеведущей снимает квартиру и проживает в ней, однако с нетерпением ждет времени, когда будет осуществлять переезд в собственное жилье.

Известная 35-летняя российская телеведущая и актриса Ксения Бородина поделилась с поклонниками, на каких стадиях на данный момент протекает ремонт в ее новом роскошном коттедже. В своем официальном профиле фотохостинга Instagram она опубликовала ряд фотографий и видео, с помощью которых и поделилась новостью о переезде, который станет возможным для нее с мужем Курбаном Омаровым, а также детьми не за горами.

Между тем, поклонники не оценили ремонт в новом доме Бородиной. "Как на кладбище!", - сетовали они. Такое мнение было высказано, так как многие строительные материалы, которые использовались для наведения порядка и создания интерьера особняка, оказались мрамором или гранитом темных тонов. По мнению некоторых, не стоило так "омрачать" жилище. Тем не менее, конечно же, нашлись и те, кто полностью поддержал Ксению Бородину в выборе стиля, и попросил у нее контакты рабочих, которые занимаются заказом.