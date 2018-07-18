Жить в удовольствие: Анфису Чехову обвинили в безделье за прогулки по Праге

Сейчас знаменитость проводит время в Чехии, где организовала фотосессии для своего модного бренда. Её фотоотчеты в Instagram вызвали недовольство некоторых подписчиков.

В перерывах между работой Анфиса Чехова успевает сняться во время прогулок по Праге, в различных заведениях и даже в королевском ложе одного из столичных отелей. Все это производит впечатление, будто у телеведущей слишком много свободного времени. Из-за этого некоторые поклонники пришли к выводу, будто Анфиса Чехова страдает бездельем и больше отдыхает, чем занимается делами своей линейки By.Che.Dress.

Российская звезда ответила на эти обвинения длинным постом в социальной сети. Она заявила, что стремится жить в свое удовольствие, а потому сделала своей работой хобби. Анфиса Чехова убедилась на личном опыте, что можно зарабатывать деньги без постоянной занятости и титанических усилий - "играючи". По словам актрисы, она выросла в небогатой семье и была вынуждена сама добиваться успеха собственными убеждениями и желаниями. Анфиса Чехова подчеркнула, что с 8 часов утра вместе со своей командой перемещалась по городу, делая снимки моделей в брендовых нарядах.

Позднее на её странице появилась фотография из пражского паба, где Чехова в компании трех подруг дегустирует знаменитое чешское пиво. Она попросила знающих людей посоветовать ей самый вкусный сорт. В этом случае пользователи забыли о своих упреках и поспешили поделиться своим опытом гастрономического туризма по Праге.



