"Прекрасно себя чувствую": Розенбаум заявил об отсутствии рака

Артист поспешил опровергнуть информацию, которую распространяют "желтопузые газеты". Он успокоил своих поклонников через Instagram.

Днем ранее слухи об онкологическом заболевании Александра Розенбаума появились благодаря программе "Пусть говорят". В последнем выпуске, посвященном женам больных знаменитостей, вывели на экран видеоролик с Иосифом Кобзоном. Больной раком народный артист лично прорекламировал клинику на Каширском шоссе. По его словам, в это лечебное заведение обращались многие известные личности из мира шоу-бизнеса, включая Александра Буйнова, Игоря Крутого и Александра Розенбаума.

После такого высказывания многие СМИ сделали вывод, что последний страдает от онкологического заболевания и вынужден лечиться. Александр Розенбаум лично обратиться к интернет-аудитории и откровенно сообщил о хорошем состоянии здоровья - онкология в его жизни отсутствует. Он заявил: "прекрасно себя чувствую". Чем порадовал своих подписчиков. В комментариях фанаты творчества Александра Розенбаума поблагодарили его за опровержение и пожелали крепкого здоровья.