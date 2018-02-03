На Ким Кардашьян подали в суд за кражу логотипа для нового аромата

Одна маркетинговая фирма в Чикаго заявляет, что Ким Кардашьян-Уэст использовала в своих целях их фирменный логотип без разрешения компании. Сообщается, что компания Vibes Media подает в суд на знаменитость, которая применила вышеупомянутый логотип в своих новых духах Vibes.

Согласно американским источникам, логотип представленный на новых духах Vibes от Ким Кардашьян с точностью повторяет логотип маркетинговой фирмы. Теперь представители фирмы намерены судиться с Ким за нарушение авторских прав. Сообщается, что иск поступил только через один день после того, как Ким Кардашьян выпустила свою новую коллекцию духов Kimoji, которая включает в себя три аромата: Vibes, Peachy и Cherry.

Единственный аромат, к которому есть претензии у компании Vibes Media, неудивительно, Vibes. Теперь представители Vibes Media требуют, чтобы звезда реалити-шоу все исправила, а именно просто уничтожила линию парфюма Vibes.