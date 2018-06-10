Меган Маркл обвинили в смерти ее отца

Сводная сестра Меган Маркл обвинила свою известную родственницу в эгоизме, отметив, что за смерть их отца Меган несет всю ответственность.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что Саманта Маркл, которая приходится сводной сестрой супруге британского принца Гарри – Меган Маркл, опубликовала шокирующий пост на своей странице в Twitter. Девушка заявила, что вина за будущую смерть отца Меган полностью лежит на ее ответственности, поскольку жена принца Гарри всяческими способами игнорирует своего больного отца.

Как сообщается, отец Меган Маркл не смог присутствовать на свадьбе дочери из-за полученного сердечного приступа. На данный момент мужчина находится на реабилитационном курсе и раздает интервью о жизни своей знаменитой дочери за неплохие деньги, чем уже успел вызвать ее гневную реакцию. Удивительно, но отца этот факт ни сколько не смутил.

А вот сводная сестра герцогини Сассекской, в свою очередь, занимается написанием книги, повествующей о том, каково же находится в тени супруги принца Сассекского. Отметим, что девушка уже на протяжении долгого времени рассказывает о том, как сильно изменилась Меган и какой эгоистичной она стала.

Напомним, что мировая известность пришла к Меган Маркл после того, как она сыграла одну из главных ролей в сериале «Форс-мажоры» в 2011 году. До этого девушка была замечена в таких киноработах, как «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «90210: Новое поколение» и «Касл».