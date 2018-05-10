Дима Билан и эмодзи «какашки» поздравили подписчиков с новым праздником

Эмодзи стали настолько привычным атрибутом для пользователей Сети, что для них был сделан собственный праздник. Дима Билан не забыл поздравить своих подписчиков и приготовил для них фото с «какашкой».

17 июля в мире отмечают День эмодзи. Из-за того, что праздник введен недавно, о нем многие не знают, поэтому знаменитости взялись исправить ситуацию. Например, просветить своих подписчиков решил Дима Билан. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором размахивает мягкой игрушкой в форме популярного эмодзи «какашки». Певец рассказал, что у него есть несколько любимых смайликов. Это смеющийся смайл, популярный «рука-лицо», изображения ужаса и «взрыва мозга». Самым неоднозначным оказался символ голубя, подписчики не поняли, зачем Билан его использует.

Певец попросил оставить в комментариях свои любимые эмодзи. Как оказалось, смайлы подписчиков совпадают с теми, которые опубликовал Дима Билан. Многие поинтересовались, почему в перечень любимых эмодзи звезда не включил «какашку», с которой позирует на снимках.