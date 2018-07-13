Дарья Клюкина преодолела детские страхи во Франции

Победительница «холостяка» Дарья Клюкина рассказала о победе над собственными страхами во время путешествия по Европе. Девушка рассказала, что фобия преследовала ее с раннего детства.

Сегодня, 18 июля, стало известно о подробностях путешествия по Европе модели и победительницы последнего сезона «Холостяк» Дарьи Клюкиной. Как выясняется, эти дни девушка провела на фешенебельном курорте в Ницце во Франции. Дарья поделилась своими впечатлениями и личными «победами» на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Оказывается, у модели есть страх, преследующий ее с самого раннего детства, а именно – осы и пчелы. На научном языке этот феномен называется апифобия. Можно подумать, что весь отдых был испорчен из-за таких негативных моментов, поскольку лавандовые поля Ниццы – любимое место обитания этих насекомых. Но девушка, собрав всю свою волю и мужество в кулак, решила преодолеть страх ради красивых фотографий и лайков в соцсетях.

«Я впала в ступор, не могла пошевелиться, — признается Дарья Клюкина, — это состояние длилось минуты две».

К счастью для самой девушки, она вскоре обнаружила, что если не реагировать на насекомых, то они не будут представлять опасности.

Напомним, что Дарья Клюкина прославилась на всю страну благодаря участию и победе на телешоу «Холостяк», главным героем которого стал певец Егор Крид. После проекта девушка снялась в сериале «Улица» .