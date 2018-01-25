Больной раком Кобзон призвал супругу Караченцова вернуть его в клинику

Российский певец осудил поступок Людмилы Поргиной, ведь на своем опыте испытал сложность лечения онкологических заболеваний. Об этом он рассказал на программе "Пусть говорят".

Иосиф Кобзон назвал рак "чумой 21-го века". Он считает, что Николаю Караченцову необходимо постоянно лежать в стационаре под присмотром квалифицированного медперсонала, который бы поддерживал его жизнедеятельность. Он похвалил Людмилу Поргину за самоотверженность, но вместе с тем призвал её вернуть супруга к врачам. Он объяснил это тем, что "героическая женщина" не способна обеспечить актеру должную помощь в домашних условиях.

Сама Людмила Поргина в ответ поблагодарила исполнителя, который ранее оказал ей необходимую поддержку. И тут же объяснила свое поведение. По её словам, все решения о выписке и госпитализации принимают исключительно доктора. В клинике рядом с Николаем Караченцовым супруга прожила около трех лет. Потом врачи сами отправили пациента домой, ведь пользы принести более не могли.

В телевизионной студии в критику Иосифа Кобзона выступил писатель Аркадий Инин. Он обратил внимание, что больной раком певец игнорирует собственные советы, не желает оставаться в больнице и предпочитает работать. А ведь с 2005 года борется с опухолью предстательной железы. После успешной операции в Германии болезнь удалось на время победить. Но спустя четыре года случился рецидив.