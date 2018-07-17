Стилистом Меган Маркл официально стала ее подруга Джессика

Принц Гарри и герцогиня Сассекская посетили выставку, посвященную борцу за гражданские права и президенту ЮАР Нельсону Манделе. Меган Маркл сразила публику своим идеально подобранным нарядом.

Присутствующим очень понравилось нежно-розовое платье-безрукавка Меган от House of Nonie в сочетании с туфлями Dior, дополненные сумочкой Mulberry. Серьги и браслет из белого золота от Birks добавляли аристократического шарма герцогине. У супруги принца Гарри до сих пор не было своего стилиста. Теперь эту роль будет выполнять Джессика Малруни.

По признанию Маркл, ее связывают многолетние дружеские отношения с Малруни. Джессика - невестка бывшего премьер-министра Канады и владелица салонов свадебной одежды, давно имеет славу признанной светской львицы. Она часто дает своей подруге Меган советы относительно модных тенденций, прибегая к помощи канадских дизайнеров. Например, недавно она консультировала свою «подопечную» перед ее поездкой в Ирландию и сформировала ее имидж на несколько недель вперед. Теперь Малруни предстоит тщательно проштудировать традиции британского королевского двора в отношении правил дресс-кода.