Юлия Ковальчук показала ножки 9-месячной дочери с отпуска

Певица выбралась на отдых вместе с новорожденной малышкой Амелией. Вскоре она опубликовала в Instagram редкое совместное фото с первенцем.

Недавно Юлия Ковальчук жаловалась, что по примеру некоторых молодых мам не успевает делать фотографии с отпуска. Она рассказала, что тратит много усилий не только на себя и 9-месячную дочь, но и на творчество. По словам исполнительницы, даже на курорте она продолжает доводить до ума новую песню, монтировать клип и готовиться к фестивалю "ЖАРА 2018".

Однако на следующий день Юлия Ковальчук нашла свободную минутку, чтобы вместе с дочкой поваляться на мягком гамаке. По всей видимости, мама улеглась на балконе с видом на море, а малышку положила себе на живот. На снимке красуются четыре пары ног: стройные самой Ковальчук и по младенчески пухлые ножки Амелии. Лица дочери певица пока не показала ни разу.

Поклонники Юлии Ковальчук сразу оживились от вида столь трогательного зрелища. Они отметили красоту ножек и пожелали Амелии здоровья.



