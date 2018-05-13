Седокова рассказала о причинах нервного срыва во время интервью

Популярная российская певица Анна Седокова рассказала о нервном срыве из-за переживаний. Женщина считает свою жизнь настоящим адом, когда ее дочь Монику забрали, а поклонники стали упрекать.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что популярная российская певица Анна Седокова дала интервью одной из газет, в которой призналась об испытанном нервном срыве во время телесъемок.

Певица рассказала, что долгое время не могла ни с кем поделиться своей бедой, ведь бывший муж отнял у нее дочь и пытался через суд лишить родительских прав. В какой-то момент ситуация настолько усложнилась, что певице было трудно контролировать свои эмоции, так как рядом не было дочери, а собственные поклонники стали укорять ее, называя плохой матерью.

«Жизнь на тот момент, - комментирует Седокова, - превратилась в настоящий ад!»

Женщина вспоминала, как однажды во время интервью заговорилась и не смогла скрыть правды о своей жизни от общественности. Конечно, была возможность все «замять», но, по словам Анны, в тот момент у нее уже начался нервный срыв, и молчать просто стало невыносимо. Зато впоследствии это интервью помогло ей разрешить проблему с посещением дочери: Седокова сможет забирать к себе Монику на каникулы в то время, как ребенок продолжит обучение в США.