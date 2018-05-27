Бывшая солистка Destiny’s Child легла в психиатрическую клинику с депрессией

Мишель Уильямс госпитализирована и проходит лечение под контролем американских медиков. В этом она призналась на своей странице в Instagram.

Бывшая участница коллектива Destiny’s Child рассказала подписчикам, что долгие годы стремилась помочь людям бороться с психическими расстройствами. Она демонстрировала эту проблему общественности и призывала страждущим оперативно обращаться к психиатрам в случае болезни. А недавно близкие дали аналогичный совет самой солистке. После этого Мишель Уильямс легла в психиатрическую клинику, где начала чувствовать себя лучше. По её словам, для улучшения жизни стоит изменить образ мышления.

По данным издания TMZ, вот уже несколько 37-летняя певица лечится в одной из специализированных клиник Лос-Анджелеса. Врачи диагностировали у нее депрессию. Не так давно Мишель Уильямс признавалась, что раньше часто страдала этим недугом, однако после 30 лет научилась справляться с переживаниями.

Напомним, в состав Destiny’s Child также входили Бейонсе и Келли Роуленд. В таком составе группа записала четыре альбома. Основанный в 1990 году, коллектив распался в 2005. Участницы ушли в сольную карьеру.