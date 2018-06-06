«Топчет чувства молодых»: Ольга Бузова публично опозорила Романа Гриценко

«Дом-2» не один год имеет стабильно высокие рейтинги из-за того, что проект преподносит зрителю необычный поворот событий. Случай с Ольгой Бузовой только подтверждает этот факт.

Поклонники убеждены, что певица поступает не самым лучшим образом, когда играется с чувствами Романа Гриценко. Парень ещё не знает, с кем он хочет серьёзных отношений, но выбор между Бузовой и Ириной Пинчук должен быть сделан.

Всё дошло до того, что молодой человек не может выйти на прогулку с другой девушкой без разрешения Ольги. Телеведущая выдвинула требования на всю страну умолять отпустить парня на свидание с Ириной. «Топчет чувства молодых людей, а ещё и не стесняясь»,- пишет одна из подписчиц Ольги. Не все согласны с этим мнением, так как многие уверены, что это лишь ревность, которую звезда попросту не может скрыть.