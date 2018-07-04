Лазарева и Шац отправились в романтический уик-энд

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева снова удивила поклонников, опубликовав совместное фото с мужем во время романтического уик-энда. До этого Лазарева утверждала, что они разошлись.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram известная телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала коллаж с фотографиями, на которых она изображена со своим мужем Михаилом Шацем.

Примечательно, что эта фотография была сделана во время празднования супругами двадцатой годовщины их свадьбы. Татьяна Лазарева под фото поблагодарила своего мужа за романтику в Будапеште и всякие вкусняшки, а также за победу. Какую именно телеведущая нес тала уточнять, но, скорее всего, речь идет о недавнем громком заявлении, когда женщина призналась, что они с супругом не живут вместе уже несколько лет. Лазарева отметила, что за долгие годы устала от мужа и наконец-то может посвятить время только себе, но при этом они остаются самыми близкими людьми на свете.

Поклонники очень рады видеть пару снова вместе, о чем охотно пишут в комментариях: «Вы прекрасны! С днем рождения Вашей семьи!», «Живите долго и счастливо», «Рада снова Вас видеть вдвоем».

Напомним, что в последние время телеведущая живет в Испании со своей дочерью Антониной, которая переехала в эту страну для получения образования.