Скандальная звезда Линдси Лохан планирует усыновить ребёнка из Сирии

Скандальная американская актриса Линдси Лохан заявила, что хочет изменить жизнь. Девушка утверждает, что ей больше не хочется находиться в компании пьяных парней, на шумных вечеринках, быть замеченной в каких-то криминальных делах. Сейчас Лохан успокоилась и посвящает своё время семье и друзьям.

Актриса не так давно разорвала отношения с российским бизнесменом Егором Тарабасовым. Недавно знаменитость заявила, что она не планирует возвращаться в прошлое. Линдси Лохан много путешествует. Она заявляет, что не хочет возвращаться в Соединённые штаты из-за постоянных преследований папарацци. В последнее время девушка живёт либо в Дубае, либо на греческих островах. А недавно, Лохан сообщила, что некоторое время она жила в Турции, где познакомилась с сирийскими беженцами. По словам звезды, именно там она поняла, что любит детей. Линдси отметила, что хотела бы много детей, и когда она будет к этому готова, то непременно усыновит ребёнка из Сирии.