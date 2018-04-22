«Могу себе позволить»: Алёна Водонаева назвала прохожую жирной свиньёй

Скандально известная русская модель Алёна Водонаева в очередной раз выставила себя в не лучшем свете. Звезда решила раскритиковать прохожую полную женщину, которая, по её мнению, не должна была следить за собой.

Алёна прогуливалась по Голливуду, когда, вдруг увидела перед собой женщину, которая мирно шла по улице. Телеведущая записала видео и не начала заявлять: «как себя можно распустить до такой степени. Ужас, как можно так одеваться с её фигурой. Просто жирная свинья». Сама же девушка утверждает, что: «Критика обоснована, могу себе позволить».

У многих возникли вопросы к телеведущей. Из-за невозможности напрямую комментировать видеозапись, потому что она была опубликована в Instagram-истории, люди стали критиковать модель в комментариях под её последней публикацией. Поклонники знакомы с непростым характером Алёны, но отмечают, что это не давало ей никакого права оскорблять другого человека.