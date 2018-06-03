Илья Яббаров из "Дома-2" обвинил беременную Рапунцель в измене

Буквально недавно беременная Алена Рапунцель из "Дома-2" закатила грандиозную истерику. Для этого у нее имелся веский повод, ведь отец ее ребенка обвинил возлюбленную в измене, хотя сам недавно оказался "запятнан".

Как стало известно, на проекте "Дом-2" состоялся очередной скандал с участием Алены Рапунцель и Ильи Яббарова. После него девушка устроила такую истерику, что ее не смогли остановить другие участники и Ольга Бузова. Ссора между Рапунцель-младшей и ее женихом приобрела довольно неожиданный оборот.

Только недавно сообщали, что Яббаров изменил Рапунцель с Дарьей Осенковой, которая в качестве доказательства предоставила их интимную переписку. Вместо того, чтобы извиняться перед беременной возлюбленой, Яббаров шокировал всех и пошел в атаку, обвинив свою пассию в аналогичном грехе.

Его обвинения довели Рапунцель до истерики, она начала плакать, было видно, что она не могла себя контролировать и просто билась в припадке. Многие сразу же бросились успокаивать девушку, а отец ее ребенка равнодушно наблюдал за происходящим со стороны. Успокоить бьющуюся в истерике Рапунцель было не так просто, на помощь ей пришла даже Ольга Бузова, однако в какой-то момент звезда "Дома-2" просто рухнула на землю и принялась истерично рыдать.

Не помогали даже слова о том, что подобные истерики отображаются на ее будущем ребенке, Рапунцель просто плакала и не могла придти в себя от мерзкого поступка возлюбленного.