Волочкова ответила хейтерам на критику пикантных фото из бани

Балерина устала терпеть негативные комментарии о недавнем снимке, где запечатлена обнаженной во время водных процедур. В "историях" Instagram она высказалась о своих правах, как личности.

Недавно Анастасия Волочкова опубликовала пикантное фото из собственной бани. Она окуналась в уже известную поклонникам деревянную ванну с ледяной водой, прикрыв интимные места ветками хвойного дерева. Она объяснила, что холодная купель придает телу бодрости, а пихтовые ветви наделяют энергией. Напомним, звезда балета уже неоднократно фотографировалась, облачившись в зеленую растительность.

После этого на знаменитость обрушился шквал критики. Многие хейтеры осудили Волочкову, придумав для этого оригинальный повод. Одни призвали "сбрить" кусты, другие отметили, что пихту бросают во время деревенских похорон. Огорченная танцовщица решила отключить комментарии на своей странице. Позднее она выложила ролик, в котором ответила на негативные отзывы о своем досуге. Анастасия Волочкова заявила, что в частных владениях может делать все, что угодно.



