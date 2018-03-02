Бывшая любовница Домогарова рассказала о "не ярком" сексе с актером

По словам бывшей любовницы Домогарова, в то время, когда она строила с ним отношения, у него было еще как минимум 8 таких же "дурочек", как она сама, готовых лететь ему навстречу по первому "хочу тебя". Также она рассказала, каков Домогаров был в постели.

Буквально недавно знаменитому актеру Александру Домогарову исполнилось 55 лет, который он отметил в кругу друзей и коллег по сцене. Так как сам по себе актер является довольно скромным, но о его любовных похождениях ходят легенды. Буквально недавно одна из бывших любовниц Домогарова, Айгуль Мильштейн решила рассказать о том, каков актер в постели и как часто они занимались с сексом.

По ее словам, ярким секс с Домогаровым сложно назвать, так как он постоянно был пьян и трезвым любовница видела его всего пару раз за все 1,5 года отношений. Приходила она к нему по первому сообщению "хочу тебя", а затем выяснила, что он спит еще как минимум с 8 девушками, в числе которых и его бывшая жена Наталья Громушкина. Об этом она узнала, когда прочитала интимную переписку Домогарова с его бывшей женой, которая на тот момент уже была замужем за другим мужчиной.

Примечательно, что сама Громушкина отмечает, что просто поддерживает с бывшим супругом дружеские отношения, ни о каком интиме она не говорила.