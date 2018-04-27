Беременную певицу Нюшу раскритиковали за фотосессию в купальнике

Известная исполнительница и автор песен Нюша ожидает рождения своего первенца. При этом знаменитость продолжает публиковать в Сеть провокационные фотографии в купальнике. За что певицу периодически критикуют фолловеры.

27-летняя Нюша на днях устроила фотосессию в бассейне, где предстала перед поклонниками в одном лишь купальнике. Подписчики артистки сразу стали обвинять Нюшу в том, что она выставляет себя на показ в таком интимном положении. Стоит отметить, что сама певица предпочитает не показывать подросший животик, а потому на кадрах его совсем не видно.

При этом поклонники также отметили, что Нюша значительно изменилась во внешности и похорошела. Пользователи Сети предполагают, что певица ожидает рождения именно мальчика.