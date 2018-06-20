Вика Цыганова отправляется на «Дом-2»

Известная певица Вика Цыганова решила отправиться на съемки популярной теле-стройки, где молодые люди ищут свою любовь.

Вика Цыганова во время фестиваля искусств «Славянский базар» сделала журналистам громкое заявление. По словам исполнительницы, она скоро отправится на проект «Дом-2». Она отметила, что, конечно, едет туда не для романов с молодыми мужчинами, потому как находится в браке и мужу никогда не изменяет.

Свою цель прихода на проект Цыганова не скрывает: певица хочет пообщаться с молодыми людьми, которые испытывают какие-либо трудности, и посмотреть, как и чем они живут. К слову, Цыганова рассказала, что думает о ведущей Ольге Бузовой.

По словам артистки, Ольгу ей очень жаль: ведь, по мнению Виктории, ведущая всегда одевается вульгарно для того, чтобы привлечь внимание мужчин. Цыганова подчеркнула, что она испытывает к таким людям сочувствие и всегда хочет их обнять. Виктория уверяет, что с Бузовой она подружится.

Напомним, что недавно Алена Водонаева высказалась по поводу Дмитрия Тарасова, бывшего супруга Ольги Бузовой. По мнению ведущей, Тарасов поступил неблагородно, когда оставил после развода Ольгу без ничего. К слову, даже автомобиль он отнял, который сам подарил Бузовой.

Водонаева подчеркнула, что не все смогут так, как Бузова: своим трудолюбием, стараниями в карьере она смогла «утереть нос Тарасову».