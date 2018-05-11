Светлана Иванова вернулась в Россию вместе с новорожденным сыном

Накануне родов второго ребенка актриса уехала в Израиль. Теперь же она публикует на своей странице в Instagram фотографии из Санкт-Петербурга.

О рождении сына Светлана Иванова объявила в начале мая. Вероятно, малыш появился на свет в конце октября. До этого знаменитость тщательно скрывала свою беременность. Округлившийся живот был замечен СМИ лишь в феврале - практически накануне родов.

Родив в Израиле, Светлана Иванова провела там около двух месяцев. Всё это время при ней находилась её дочь Полина. После короткого отдыха и реабилитации, актриса вернулась в Россию вместе с двумя детьми. Она пишет, что вскоре выходит из декретного отпуска и снова возвращается к работе. Она попросила у Бога сил справиться с огромной нагрузкой на съёмках и семейными заботами.

Пользователи социальной сети похвалили Светлану Иванову за трудолюбие и самоотдачу. Они положительно отметили фотографию знаменитости, где она мечтательно позирует на фоне воды. Некоторые добавили, что ждут продолжение символического сериала "Тест на беременность".



