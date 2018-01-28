За "бабулькино" платье Марию Шарапову раскритиковали в Сети

Шарапову жестко раскритиковали за наряд, который она выбрала для выхода в свет. По словам фанатов, теннисистка сразу же превратилась в "бабульку".

Как известно, буквально недавно известная теннисистка Мария Шарапова была приглашена на вечеринку к друзьям и решила похвастаться своим нарядом в Сети. За это ее сразу же раскритиковали фанаты, отметив, что "бабулькиным" платьем Шарапова просто испортила свою фигуру и полностью скрыла шикарные ноги.

Известно, что для выхода в свет теннисистка выбрала серо-стальное платье свободное покроя, которое выглядело так, слово его не успели дошить. Такое впечатление создавал большой разрез и необработанные края платья. Фанаты отметили, что это самое худшее платье, которое только Шарапова могла надеть на вечеринку.

По их словам, теннисистка его словно позаимствовала у своей бабушки. Кроме того, платье существенно добавляет Шараповой возраста, а также полностью скрыло ее шикарные и стройные ноги, чего фанаты рекомендовали теннисистке больше никогда не делать.