Татьяна Навка зажигательно станцевала на концерте Бейонсе

Российская фигуристка использовала летний отдых, чтобы посетить концерт любимой певицы во Франции. Об этом она отчиталась на своей странице в Instagram.

Бейонсе провела масштабный концерт "On the run II" на сцене французского стадиона Альянц Ривьера. Татьяна Навка купила билет и решила показать своим поклонникам, как зажигательно выступает американская исполнительница.

Сначала супруга Дмитрия Пескова показала в "историях" огромную сцену, находясь на зрительской трибуне. А затем спустилась центр, где традиционно устроен танцпол. Татьяна Навка в очередной раз похвасталась своей пластикой и станцевала в кругу других поклонников Бейонсе.

Позднее на странице фигуристки появилась фотография, где она обнимается со Светланой Ермоловой, которая владеет сетью ресторанов "La Maree". Татьяна Навка пишет, что ей было приятно встретить подругу на мероприятии и хорошо провести с ней время.



