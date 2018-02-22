Кирилл Терешин показал архивное фото без «Рук-базук»

Эпатажный российский фрик Кирилл Терешин ежедневно провоцирует публику своими огромными «руками-базуками». И если синтоловые бицепсы парня уже не так интересны зрителям, то Кирилл готов поразить архивным фото до своей трансформации.

На днях Кирилл Терешин обновил свой профиль в Instagram, где в очередной раз удивил жителей России. На этот раз парень продемонстрировал на снимке, как выглядел ещё до своего увлечения с синтолом. «Старое фото, сейчас у меня пушки, а не эти нитки 41-сантиметровые», - подписал фотокадр Терешин.

Поклонники в комментариях стали утверждать, что без опасных «базук», парень выглядит намного привлекательнее: «Тогда тебе было лучше», «Нитки красивее были», «Лучше бы у тебя, Кирилл, нитки с мясом были бы, чем эти пушки», «Нормальным человеком был», «Ты там на нормального мужика похож», «Намного лучше, чем сейчас».