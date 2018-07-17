"Тут парней набежало": Ваенга похвасталась вниманием со стороны мужчин

Сегодня, 09:51 \\ Шоу-бизнес

Певица выложила в Instagram фотографию из Витебска в окружении трех коллег-артистов. Здесь она выступала в рамках крупного фестиваля "Славянский базар".

 Во время гастролей Елена Ваенга повстречалась в многими артистами. В окружении троих мужчин разных национальностей она сфотографировалась и похвасталась снимком. Приобнял её за плечи кубинец, нежно держал за руку латыш, а прикрыл "тыл" грузин.

Поклонники певицы заинтригованы таким вниманием со стороны мужчин. Некоторые поинтересовались, как на это отреагирует супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев. Один из пользователь иронично предупредил благоверного об угрозе: "тут парней набежало". Но большинство похвалили исполнительницу и её спутников.


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Автор - Александр Лубяной
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