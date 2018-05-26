Глюк’оZа опубликовала непристойное фото в микро-купальнике

32-летняя певица и молодая мама Наталья Чистякова-Ионова вновь шокировала общественность откровенными снимками. Люди недоумевают, куда смотрит муж певицы.

Сегодня, 17 июля, известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, которая больше известна как Глюк’oZа, опубликовала фотографию на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram. На ней 32-летняя мать двоих дочерей изображена в откровенном купальнике, который едва прикрывает все самые интимные места на теле артистки.

Неудивительно, что такое фото сразу стало поводом для скандала в комментариях, поскольку многие пользователи осудили слишком откровенное и неприличное поведение молодой матери. «Где твой муж и дети?», « Лучше б сразу разделась», «Ты такая худая будто голодаешь», «Прикрылась бы. Дочери увидят», — прокомментировали фото подписчики.

Но нашлись и те, кто восхитился идеальной фигурой их любимицы. « Они просто тебе завидуют», «Выглядишь потрясно», «Ты бомба!» - написали поклонники, встав на сторону Чистяковой-Ионовой.

Интересно, что певица никак не отреагировала на такие злостные комментарии в свой адрес. Более того, артистка регулярно выставляет в Сеть свои откровенные фото, ничуть не стесняясь общественной реакции.

Напомним, что певица Наталья Ионова стала известна еще в подростковом возрасте, когда снялась в «Ералаше». Позже девушку заметил Максим Фадеев, благодаря которому на российской поп-сцене появился мультяшный персонаж «Глюкоза». Только лишь в 2003 году «Глюкоза» показала свое реальное лицо, выступив на телепроекте «Фабрика звезд».