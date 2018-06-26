Внезапно: Рианна стала "горячей блондинкой"

Всемирно известная певица Рианна кардинально сменила имидж, чем намекнула на расставание со своим женихом, миллиардером из Саудовской Аравии.

Сегодня, 17 июля, всемирно известная певица Рианна объявила на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram, что сменила образ, перекрасившись в платиновую блондинку.

Интересно, что Рианна считается законодательницей мод и часто проводит эксперименты над своей внешностью. Поклонники видели свою любимицу в буквальном смысле разной: с короткими волосами, длинными, заплетенными в дреды. И, что самое удивительное, в большинстве своем всегда радовались такого рода переменам в жизни певицы. Этот новый образ не стал исключением: «Ты такая красотка, больше уже просто некуда», «Ри, становишься горячее день ото дня», «Любая ты идеальна», —прокомментировали подписчики.

Более того, в Сети появились предположения причин, которые вызвали такое изменение в имидже. Многие полагают, что все дело в недавней ссоре и вероятном расставании певицы и ее жениха Хассана Джамиля, молодого миллиардера из Саудовской Аравии. Ведь зачастую девушки меняют прически именно из-за проблем в личной жизни, как утверждают многие психологи.