Маленький сын актрисы "Деффчонок" Галины Боб получил травму головы

Популярная актриса Галина Боб рассказала о происшествии, которое привело ее старшего сына в больницу с подозрениями на сотрясение мозга.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что сын популярной российской актрисы Галины Боб попал в больницу с травмой головы. Об этом артистка сообщила своим поклонникам на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Молодая мама рассказала, что ее старший сын Лева попал в беду во время прогулки: мальчик так заигрался, что ударился головой об асфальт и сильно разбил переднюю часть головы. Девушка уже было решила, что у ее малыша сотрясение мозга из-за очень глубокой раны, но, к счастью для актрисы, все обошлось. В ближайшей больнице, куда Галина Боб незамедлительно отправилась со своим сыном, по результатам обследования ей сообщили, что с ребенком все в порядке и это обычная рана.

«Погуляли… Боевое крещение пройдено, соперник был не из простых — асфальт!» — прокомментировала это событие актриса.

Многие поклонники актрисы высказались под публикацией, что часто сами попадают в подобные ситуации, ведь мальчики намного более активны, по их мнению, чем девочки, и не боятся получать раны из-за активных игр.

Напомним, что актриса Галина Боб приобрела всероссийскую популярность в 2012 году благодаря телесериалу «Деффчонки», в котором сыграла одну из главных ролей. На данный момент артистка замужем за режиссером Сергеем Корягиным, с которым у нее 18-летняя разница в возрасте.