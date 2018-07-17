Биологическая мать Сергея Зверева-младшего искренне желала ему смерти

Сразу же после того, как Сергей Зверев-младшей познакомился со своей биологической матерью Викторией Парфеновой, она на всю страну сделала сенсационное признание. Оказалось, что женщина желала смерти еще нерожденному ребенку и не собиралась его воспитывать.

После того, как Сергей Зверев-младший узнал, что является приемным сыном стилиста и певца сергея Зверева, сразу же бросился на поиски биологических родителей, но выяснилось, что желанным он был только для не родного отца, так как тот именно его забрал из детского дома. Виктория Парфенова, биологическая мать Зверева-младшего, никогда не хотела, чтобы Сергей родился, он не был желанным ребенком и она искренне желала ему смерти.

Женщина хотела сделать аборт, однако Сергей все же родился, правда, недоношенным. В роддоме он лежал в боксе, а "мать" не верила педиатру в том, что мальчик здоров, просто немного слаб, потому бросила его и прямо в одной ночнушке сбежала из родильного дома.

Помимо этого, Парфенова рассказала, что при рождении Зверева-младшего звали Димой, а никак не Сергеем. О биологическом отце мальчика она не стала ничего рассказывать.