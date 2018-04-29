Будто не рожала: Анастасия Костенко поразила Сеть плоским животом через 6 дней после родов

Жена футболиста Тарасова показала свою фигуру в спортивных лосинах и коротком топе. Пользователи были шокированы и не поверили, что Анастасия Костенко выглядит такой стройной, хотя после родов не прошло и недели.

Анастасия Костенко 10 июля родила от Дмитрия Тарасова девочку. О радостном событии модель сразу же сообщила в своем Instagram. После этого она уже успела показать свой веселый танец, а теперь продемонстрировала и плоский живот. Многие пользователи обсуждали беременность Костенко и писали, что та набрала слишком мало веса, из-за чего у некоторых даже возникли опасения. Однако, все «пророчества» не сбылись – Анастасия Костенко родила здорового ребенка и прекрасно себя чувствует.

Последний снимок поразил Сеть, ведь на нем Костенко стоит в спортивных лосинах, которые не прикрывают ее живота. Пользователи недоумевают, ведь так быстро прийти в форму после родов очень сложно. Нашлись и хейтеры, которые обвинили Костенко в фотошопе. Якобы, на фото «поплыл» локоть модели, а сам живот выглядит «неестественным». Сама Костенко отвечает на некоторые комментарии, иронично отмечая, что в недоброжелателях слишком много злости.