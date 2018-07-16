Дочь Заворотнюк устроилась на работу во всемирно известную корпорацию

21-летняя Анна Заворотнюк нашла вакансию в компании Warner Music Group. Снимок бейджа с ее именем и фотографией появился в Instagram-аккаунте ее матери, Анастасии Заворотнюк.

Дочь известной 47-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк устроилась на работу во всемирно известную корпорацию. Звездная мать решила похвастаться достижениями дочери и опубликовала на своей официальной странице фотохостинга снимок, на котором запечатлен личный бейдж Анны Заворотнюк. "Первый рабочий день!)))", - написала она в комментариях. На карточке написано имя девушки, напечатана ее фотография, а также отмечена компания, работником которой она является - Warner Music Group.

Ранее СМИ писали о том, что главная героиня российского сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала на своей странице фотографию сына Майкла. Таким образом она поздравила его в наступившим 18-летием.