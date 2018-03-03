В США запрограммированы во всем винить Россию: Памела Андерсон встала на защиту россиян

Актриса раздражена тем, что американцы считают жителей России «страшными и глупыми». Памела Андерсон, которая активно выступает за защиту Джулиана Ассанжа, решила высказать и на счет того, как в США относятся к россиянам.

По словам Памелы Андерсон, в США все «запрограммированы во всем винить Россию». Якобы, американцы имеют свою «фишку», которая заключается в постоянном обвинении россиян. Андерсон также говорит и о том, что в России такое отношение уже стало поводом для избитой шутки.

Когда Памела Андерсон прилетает в Россию, там ее спрашивают о том, что жители страны «натворили в этот раз». Актриса защищает россиян и обвиняет США в русофобии. По словам Андерсон, люди в России очень эмоциональные, могут сопереживать и хотеть делать добрые дела.

Памела Андерсон также высказала свои переживания на счет Джулиана Ассанжа, который уже шесть лет живет в посольстве Эквадора. По словам актрисы, мужчина не получает помощи от медиков или же ее не предоставляют в полном объеме.