"Лопнет, как мыльный пузырь": Сафронов заявил, что Бузову ждет скорый конец

Сафронов заявил, что Бузова не обладает абсолютно никаким талантом, а стала знаменитой только благодаря телевидению. По его словам, если ее перестанут показывать, то ее конец наступит очень скоро.

Как известно, художник Никас Сафронов уже не первый раз критикует певицу и телеведущую Ольгу Бузову. По его мнению, человек, который не обладает абсолютно никаким талантом, не может быть знаменитым и пользоваться любовью зрителя. По факту, Бузова является просто распиаренной персоной, которая из простой участницы "Дома-2" стала телеведущей и певицей.

Сафронов уверен, что есть один способ доказать, что популярность Бузовой может в один момент "лопнуть, как мыльный пузырь". Для этого достаточно закрыть "Дом-2" и на неделю перестать показывать Бузова во всевозможных телепередачах, тогда о ней сразу же все забудут.

Художник не отрицает, что певица является довольно трудолюбивой женщиной, однако для того, чтобы добиться любви и признания зрителя, одного трудолюбия мало. По его словам, нужно обладать немалым талантом, чтобы люди полюбили звезду, а пока она просто наслаждается временной популярностью, конец которой придет уже очень скоро.