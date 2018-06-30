Популярный мультсериал 90-х возвращается на телеэкраны

Как говорится, всё новое - хорошо забытое старое. Дети 90-х годов с ума сходили от мультсериала «Ох уж эти детки», некоторые помнят его под названием «Неугомонные детки», но как бы он не назывался, все мы бежали к телевизору, чтобы провести время в компании Томми, Чаки и других неугомонных малышей. Теперь уже дети нынешнего поколения смогут отправиться в новые приключения со старыми героями.

Детский канал Nickelodeon объявил о продолжении популярного мультсериала. Благодаря новому сезону поклонники «неугомонных деток» смогут насладиться 26 эпизодами. Помимо этого, фанатов ждёт ещё один подарок. В ноябре 2020 на большие экраны выйдет полнометражная картина с участием живых актёров.

Напомним, что сериал «Ох уж эти детки» вышел на телеэкраны американских зрителей в 1991 году, для российских детей он стал доступен только в 1997, однако, мультсериал сразу полюбили российские мальчики и девочки. По мотивам сериала была выпущена серия детских журналов, и сняты три полнометражных мультфильма.