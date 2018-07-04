Оля утерла ему нос: Алена Водонаева вспомнила о мерзком поведении Тарасова с Бузовой

2 года назад Тарасов отобрал у Бузовой белый Mercedes, который сам ей дарил еще в браке. Алена Водонаева поразмышляла о жадных мужчинах и о том, как Бузова победила своего экс-мужа.

По словам Алены Водонаевой, которая теперь не только блогер в Instagram, но и автор заметок в одном из популярных изданий, во время развода Тарасов оставил Бузову «ни с чем». Она же, несмотря на всю боль и обиду, смогла добиться небывалого успеха и сама заработала себе не все, что нужно. Водонаева напомнила читателям о мерзком поведении Тарасова, который забрал у Бузовой даже авто, которое сам ей дарил.

Алена Водонаева утверждает, что Бузова смогла то, чего редко удается добиться брошенным женщинам. За это она хвалит певицу и признается, что та – «работяга». «Мало кто способен так утереть нос бывшему», - считает Водонаева.

Воспоминания Водонаевой вызвали последние новости о том, что футболист Дмитрий Тарасов снова нуждается в деньгах и заложил ту самую машину, отобранную у Бузовой. Она не стала высмеивать мужчину за его «безденежье», указав на то, что даже очень состоятельные люди могут брать кредиты и закладывать свои машины. Тем не менее, весь рассказ Водонаевой свелся к тому, что Бузова «утерла Тарасову нос».