Николай Перминов вынес личною драму детства на публику

Известный российский актер Николай Перминов рассказал всю правду о своем жестоком детстве, признаваясь, что даже в армии с дедовщиной ему было намного легче. Артист также прокомментировал отношения со своими детьми, упоминая недавний скандал с ложным «отцовством».

Сегодня, 17 июля, стали известны драматические события жизни известного российского актера Николая Перминова. Мужчина дал откровенное интервью в одной из программ на отечественном телевидении, в котором рассказал всю правду о детских годах своей жизни.

Как рассказывает сам Николай Перминов, он помнит свою сознательную жизнь с трех лет. Мужчина признается, что после вырос в детском доме, поскольку родители от него отказались сразу после его рождения. Актер даже запомнил момент, когда впервые оказался в детском доме и впервые осознал, что он живет в крайне жестоком мире.

Жизнь в детском доме была для будущего артиста невыносимой, его избивали часто и не редко с особой жестокостью. Были моменты, когда маленький мальчик собирал еду по кладбищам, просил милостыню, но в итоге его возвращали обратно. Даже попытка ужиться с приемными родителями не увенчалась с успехов: Николая вернули в детдом, когда узнали, что он болеет. «Может, это и к лучшему», – прокомментировал это событие артист.

Интересно, что армейские годы Николай Перминов вспоминает с большей теплотой, потому как ему было намного проще привыкнуть к жестким правилам и дедовщине. А вот удачно жениться мужчине за прожитые годы не удалось: он два раза был женат, и оба брака были недолгими. Актер признается, что очень рад, что благодаря этим бракам у него есть два взрослых сына, с одним из которых он имеет очень теплые и близкие отношения. Других детей у Перминова нет.

Напомним, что Николай Перминов стал популярен после съемок в телесериале «Глухарь» и «Тайны следствия».

Несколько месяцев назад артист стал жертвой скандала, в ходе которого его бывшая возлюбленная Яна Боева заявила на всю страну, что родила от Перминова ребенка, которого он не хочет признавать. В рамках одного из телешоу бывшие любовники даже прошли детектор лжи и сделали ДНК-тест, итогом стало полное исключение отцовства Перминова.