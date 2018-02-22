Виктория Романец из "Дома-2" рассказала о сексе на Красной площади

Бывшая участница скандального шоу считает, что благодаря сексу в общественных местах можно победить кризис в браке. Она призналась, что занималась этим с одним из своих бывших парней.

Одна из самых популярных участниц романтического реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец рассказала о сексе на Красной площади, который у нее однажды случился. Знаменитость не из тех, кто скрывает подробности личной жизни. Напротив, она регулярно делится ими со своими поклонниками. Накануне же так случилось, что она рассказала даже об интимных отношениях с одним молодым человеком, с которым она когда-то состояла в отношениях.

Дело в том, что ее поклонница решила заступиться на нее и объяснила, почему Романец так часто грубит и хамит хейтерам. Дело в том, считает девушка, что люди слишком любят раздавать свои советы, и именно поэтому на Красной площади не принято заниматься интимом.

Именно после этого комментария в обсуждение влилась сама экс-участница "Дома-2". Она заявила, что как раз однажды делала это на главной площади Москвы со своим бывшим бойфрендом. Также она подметила, что рядом с ними было тогда достаточно много людей, однако из-за стеснения никто не вмешался.