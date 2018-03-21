Ксения Собчак с сарказмом высмеяла статью "КП" о себе

Из-за изменений в фигуре телеведущей поползли слухи о ее беременности, однако с помощью травли печатного издания она решила опровергнуть их.

Известная телеведущая и в прошлом кандидат на пост президента России Ксения Собчак с сарказмом высмеяла статью отечественного издания "КП" о себе. По всей видимости, ей совсем надоели слухи о личной жизни, которые то и дело появляются в сети как-будто бы ниоткуда.

Информационное агентство напечатало серию статей с интервью различных известных людей, которые рассуждают на тему того, как похорошела Собчак. Из-за этого обстоятельства некоторые предполагают, что она снова беременна. Такая новость удивила даже саму телеведущую, и она посмеялась над тем, что чужие люди якобы знают о ней больше, чем она сама. Более того, используя нецензурное выражение на английском языке, она усмехается, что совершенно не знает этих людей. В завершение телеведущая глумится над анекдотами, которые приведены на обороте газеты.