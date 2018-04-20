48-летняя Наоми Кэмпбелл обнажила грудь перед всей Россией

Модель выбрала для вечеринки в честь закрытия ЧМ-2018 откровенное платье, декольте которого в буквальном смысле открывало вид на бюст Кэмпбелл.

Перед финальным матчем, который состоялся в московском стадионе «Лужники», проходил концерт Russian Worldcup, на котором были звезды со всего мира. Туда была приглашена и модель с мировым именем Наоми Кэмпбелл, известная своим взбалмошным характером и скандальными выходками.

Для мероприятия модель, как пишут пользователи, «знатно принарядилась». Наоми Кэмпбелл появилась в черном откровенном платье. Декольте наряда было очень глубоким. Благодаря своему платью, пишут СМИ, модель обнажила грудь перед всей Россией. Кэмпбелл явно не стала надевать нижнее белье, ведь грудь звезды видна настолько сильно, что места для бюстгальтера там явно не осталось.

Пикантности платью придавал еще и разрез снизу. Он достигал почти середины бедра, вся нога и даже часть тела, находящаяся рядом с зоной половых органов, была обнажена. Многие пользователи оценили смелый наряд 48-летней модели. Конечно же, нашлись и те, кто подверг декольте и весь вид Наоми Кэмпбелл жесткой критике. Однако, поклонники модели с легкостью парировали на все оскорбления в адрес своей любимицы, утверждая, что не каждая женщина в свои почти 50 лет может показать грудь всей России.