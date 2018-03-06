«Яндекс.Навигатор» заговорит голосом Ольги Бузовой

У пользователей «Яндекс.Навигатора» есть возможность покорять новые маршруты в компании российских известных людей, таких как исполнитель Баста, актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук, шоумен Гарик Харламов, помимо этого, существует возможность услышать голоса персонажей популярных мультфильмов и кинофильмов. Теперь во время путешествий можно будет слушать голос Ольги Бузовой, причём среди фраз будут коронные высказывания ведущей шоу «Дом-2».

Бузова уже провела на студии около четырёх часов и записала примерно сотню фраз. Интересно, что Ольга станет первой знаменитой девушкой, подарившей свой голос данному приложению. Мнения пользователей навигатора разделились. Некоторые отмечают, что определённо протестируют новые возможности. Другие шутят, что бывшая блондинка заставить их теряться в пути. А есть и пользователи, которые разочаровались в разработчиках «Яндекс.Навигатора», и заявили, что больше не воспользуются услугами приложения. Тем не менее услышать голос певицы из динамиков навигатора можно буде уже в августе.