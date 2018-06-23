Дмитрий Шепелев помог сыну Зверева найти свою биологическую мать

Сергей Зверев-младший узнал, что при рождении его звали Дмитрием. В эфире шоу «На самом деле» Шепелев представил женщину, которая на 99,9% является родной матерью сына известного стилиста.

История Сергея Зверева и его сына, которого также зовут Сергей, наполнена слухами и рядом вымыслов. Вокруг ситуации разгоралось много скандалов, но известный парикмахер всегда пытался сглаживать конфликты. Долгие годы он утверждал, что сына ему родила его знакомая, которая скончалась во время катастрофы. Однако, Станислав Садальский открыл новые подробности, заявив, что Зверев усыновил ребенка, когда тот жил в детском доме и спал на деревянных кроватях с крысами.

Сергей Зверев-младший возжелал найти свою родную мать. Ситуация ухудшилась еще и после того, как отец перестал содержать своего наследника. В итоге, Дмитрий Шепелев пригласил Зверева-младшего на эфир шоу «На самом деле».

Там ведущий помог 25-летнему мужчине отыскать свою родную мать. В студию Шепелев пригласил женщину, которую назвал почти на 100% матерью Зверева-младшего. Вся студия могла наблюдать за долгожданной встречей, теперь мужчина и его якобы мать будут общаться и знакомиться ближе за пределами шоу.