"Очень красивая невеста": Ирина Салтыкова опубликовала фото в свадебном платье

День назад на личной странице певицы в Instagram появился снимок, на котором она запечатлена в белом платье. Ее фанаты решили, что она все же готовится к свадьбе с новым возлюбленным.

Известная 52-летняя российская исполнительница и актриса Ирина Салтыкова достаточно редко делится подробностями личной жизни. Известно, что развод с когда-то любимым мужем Виктором Салтыковым дался ей нелегко, и после этого она все реже рассказывала для СМИ, что у нее происходит.

Тем не менее, поклонники певицы восприняли как знак ее новое фото в ленте фотохостинга. На нем она запечатлена сидящей на железном троне в свадебном платье. "Очень красивая невеста", "Ира ! Фору дашь 20 летним!", "Ну прям невеста", "Ирина, вы в свадебном? Если что...вы сообщите..с удовольствием поздравляю))" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - принялись нахваливать Ирину Салтыкову восторженные фанаты. Тем не менее, слухов о предстоящей свадьбе сама она так и не прокомментировала.