Евгений Маслов из "Дома-2" чуть не лишился глаза в драке с Романом Гриценко

Очередной скандал произошел на телепроекте "Дом-2". Двое участников развязали драку, в результате чего получили серьезные травмы.

Как стало известно, Роман Гриценко набросился на Евгения Маслова, который несколько раз отпускал в его адрес "сальные" интимные шутки. Гриценко не смог долго это терпеть, потому набросился на обидчика с кулаками, повалил на землю и принялся избивать. В результате драки, Маслов получил серьезную травму глаза, из-за ударов он сильно заплыл и перестал открываться. Несмотря на это, пострадавший сообщил, что глаз удалось спасти, однако он им ничего не видит и чуть его не лишился.

В то же время, Гриценко словам себе пальцы на руке. Примечательно, что остальные участники пытались разнять дерущихся, однако им это не удалось и они просто продолжили наблюдать за происходящим.

Вопиющее происшествие не оставило никого равнодушным, потому участникам драки придется ответить за свои действия. Больше всего перепадет Маслову, так как он является инициатором драки.