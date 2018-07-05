Евгений Маслов из "Дома-2" чуть не лишился глаза в драке с Романом Гриценко

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Очередной скандал произошел на телепроекте "Дом-2". Двое участников развязали драку, в результате чего получили серьезные травмы.

Как стало известно, Роман Гриценко набросился на Евгения Маслова, который несколько раз отпускал в его адрес "сальные" интимные шутки. Гриценко не смог долго это терпеть, потому набросился на обидчика с кулаками, повалил на землю и принялся избивать. В результате драки, Маслов получил серьезную травму глаза, из-за ударов он сильно заплыл и перестал открываться. Несмотря на это, пострадавший сообщил, что глаз удалось спасти, однако он им ничего не видит и чуть его не лишился.

 В то же время, Гриценко словам себе пальцы на руке. Примечательно, что остальные участники пытались разнять дерущихся, однако им это не удалось и они просто продолжили наблюдать за происходящим.

Вопиющее происшествие не оставило никого равнодушным, потому участникам драки придется ответить за свои действия. Больше всего перепадет Маслову, так как он является инициатором драки.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ