Отчаянные перемены: Агата Муцениеце решилась на резкую смену имиджа

Сегодня, 11:15 \\ Шоу-бизнес

Актриса выкрасила волосы в огненно-красный цвет и сделала еще более короткую стрижку. Пользователи подвергли Агату Муцениеце жесткой критике.

Агата Муцениеце разместила в своем Instagram-аккаунте новый снимок, который крайне шокировал юзеров. Актриса решилась на кардинальные перемены своего имиджа. Теперь Муцениеце не блондинка с мягкими волнами локонов. Вместо белокурых волос и романтичной укладки актриса показала каре с красными волосами.

Пользователи считают, что такая смена прически является «отчаянными переменами», на которые Агата Муцениеце решилась из-за проблем со своим супругом Павлом Прилучным. Сеть уже давно активно обсуждает проблемы знаменитой семьи, считая, что актриса рискует остаться без мужа.

Комментаторы резко и жестко критикуют Агату Муцениеце, утверждая, что новый образ актрисе очень не идет. Хейтеры высмеивают красный цвет волос звезды сериала «Закрытая школа», указывая на «моментальное старение», которое вызвала новая прическа.

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