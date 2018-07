Исинбаева рассказала о тренировках для упругости тела после родов

💥Первая тренировка после рождения сына... Ну что могу сказать, тяжело... Но у меня есть цель и я её достигну! 💪🏻 #спорт#sportlife#fitness#sport#фитнес#цель#красота#мама#mother#goals

