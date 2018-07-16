Олимпийская чемпионка пять месяцев назад родила сына Добрыню и теперь старается вернуться к прежней фигуре, которой обладала до беременности. Подробностями первой тренировки они поделилась в Instagram.

Известная российская спортсменка и обладательница бронзовой медали для женщин Олимпийских игр-2012 Елена Исинбаева рассказала о тренировках для упругости тела после родов. Ее подписчики ожидают, что будут получать действенные советы, так как благодаря своим знаниям чемпионка собирается худеть и придавать подтянутости своему телу.

Она призналась, что первая тренировка за все время далась ей нелегко, ведь организм противится стрессу, который получает от непривычных нагрузок. Тем не менее, Исинбаева рассказала, что собирается входить в привычные занятия постепенно и сейчас занимается ради удовольствия. Несмотря на то, что у нее на личной странице фотохостинга собралось более 211 тысяч подписчиков, в комментариях она отвечает практически на все их вопросы и интересуется личными достижениями в спорте.