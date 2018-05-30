В возрасте 81 года умер последний возлюбленный легендарной Одри Хепберн

Примечательно, что с легендарной Одри Хепберн актер познакомился еще в 1980 году. После этого она заявляла, что в ее жизни наконец-то появился самый замечательный человек.

СМИ сообщили о том, что во вторник, 17 июля, ранним утром скончался последний возлюбленный легендарной актрисы Одри Хепберн, актер Роберт Уолдерс. Он погиб в возрасте 81 года, ушел спокойно и тихо в окружении своей семьи. Сообщается, что о смерти Уолдерса сообщил Детский фонд Одри Хепберн, при этом отметив, что близкие и друзья погибшего не планируют общаться с прессой и раскрывать подробности произошедшей трагедии.

Стоит отметить, что Уолдерс познакомился с Хепберн в 1980 году и у них завязались отношения. Сама актриса в интервью потом всем рассказывала, что в ее жизни появился самый замечательный человек, который делает ее счастливой.