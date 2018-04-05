Фанаты выяснили, кто является девушкой Димы Билана

Скрытный Дима Билан наконец-то попался. Фанатам и СМИ удалось выяснить, кто является девушкой исполнителей, всего лишь благодаря одной фотографии женских ног, которую Билан разместил на своей странице.

Фанатов давно уже интересует вопрос личной жизни знаменитого исполнителя Димы Билана, который, к тому же, является одним из самых завидных женихов России. Он тщательно скрывает от окружающих все, что касается его личной жизни, однако последняя его фотография пролила свет на эту тайну. Буквально недавно Дима Билан разместил в Сети фотографию женских ног, а пользователи сразу же решили найти его возлюбленную.

Они начали примерять эти ноги к возможным кандидаткам, и, наконец, нашли "ту самую". Ей оказалась певица Polina, которая прославилась благодаря своему сотрудничеству с Рианной и другими западными исполнителями. СМИ сообщают, что Полина Гудиева недавно прилетела из США в Россию, где уже успела поработать вместе с Биланом над песней "Пьяная любовь", которая уже скоро будет презентована.

Стоит отметить, что многие представители СМИ уже обвинили Билана в попытке "хайпануть", чтобы раскрутить свой трек, однако фанаты отмечают, что оба исполнителя свободны, потому им ничего не мешает завести отношения.